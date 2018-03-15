США расширили санкции против России: Москва заявила об ответе

США расширили санкционный список в отношении России.

Как сообщил Минфин США, в обновленный перечень попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в президентские выборы.

В их числе 14 частных лиц и компания "Агентство интернет-исследований" - так называемая кремлевская фабрика троллей.

Среди попавших под санкции олигарх Евгений Пригожин, названный прессой "поваром" президента России Владимира Путина.

В свою очередь в Кремле заявили, что готовят ответ на принятые меры.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет "Говорит Москва".

"Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", — сказал он.

Позже, в Департаменте внутренней безопасности и ФБР сообщили об атаке российских хакеров на энергосети США после обнародования санкционного списка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год антироссийских санкций в связи с агрессией против Украины.