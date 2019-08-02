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"За вами придут": Зеленский "нарешал" у нардепа 175 млн гривен на дорогу

6.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нардепу Андрею Иванчуку и добился от него 175 млн гривен на строительство дороги на Ивано-Франковщине.

Как сообщает OBOZREVATEL, видео инцидента появилось в СМИ. На нем запечатлен жаркий спор между Зеленским и Иванчуком на совещании с местными властями (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Президент около 3 минут поговорил с мажоритарщиком Андреем Иванчуком, которого избрали в новую Раду как самовыдвиженца, и обязал его найти 175 млн гривен на ремонт дорог.

"175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?" — обратился Зеленский к Иванчуку.

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

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"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь?" — добавил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", — ответил Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно — я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", — подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта. На его ремонт потребовалось 750 млн грн.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дороги видео
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филипп филипыч
филипп филипыч
король пиара) причем пиариться на чужих деньгах
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