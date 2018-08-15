"За этим будущее": в Украине предложили новшество для медреформы

Результатом медицинской реформы в Украине уже стал существенный рост заработной платы врачей - 11-18 тыс. грн. вместо 5-6 тыс. Но несмотря на то, что медреформа предусматривает зависимость зарплаты медработников от количества пациентов, в некоторых больницах пренебрегают этим принципом.

Об этом ObozTV рассказал глава гражданской организации “Родители за вакцинацию” Тимофей Бадиков. По его словам, многие главврачи распределяют полученное больницей финансирование, руководствуясь не количеством пациентов у врача, а поровну.

“Поэтому наша организация и наши партнеры за то, чтобы появилось, по сути, частное предпринимательство среди врачей, и чтобы мой семейный врач был ФОПом (физическое лицо предприниматель - ред.). Я уверен, что он будет намного более ответственный”, - считает активист.

Он привел пример Черкасской области, где один из терапевтов зарегистрировался как частный предприниматель. По словам Бадикова, с этим врачом уже подписали около 700 деклараций. Активист подчеркнул, что такой врач будет получать больше денег, а значит у него будет больше мотивации и ответственности.

“За этим будущее. Например, в Хорватии 80% врачей “первички” это именно самоорганизованные люди, которых сложно включить в какие-то политические игры и т.п. Они действительно заинтересованы в том, чтобы их пациенты были здоровы”, - резюмировал активист.

Напомним, что новый этап медицинской реформы, предполагающий изменения в первичной помощи, стартовал с 1 июля. На очереди реформирование сектора экстренной медицинской помощи.

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