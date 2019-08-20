За доносы будут платить: у Зеленского хотят радикально бороться с коррупцией

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проекты законов о вознаграждении для обличителей коррупции.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, передает президентская пресс-служба. Отмечается, что вознаграждение составит до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.
Как отметил Рябошапка, проекты законов, которые готовятся, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации.
"Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", – сказал замглавы ОПУ.
Зеленский радикально будет бороться с коррупцией
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что дочь университетского преподавателя Зеленского подала свою кандидатуру на должность государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.
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