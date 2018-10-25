За агрессию на море: Европарламент принял резолюцию для наказания России

Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Евросоюза предусмотреть усиление санкций против России в случае эскалации в Азовском море.

Как пишет ВВС, задержки Россией судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты, в Европарламенте назвали "фактической блокадой".

Депутаты осудили действия РФ на Азове и призвали органы ЕС требовать от России остановить задержки, а также назначить спецпредставителя Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет заниматься и Азовским морем. Полномочия миссии ОБСЕ в Украине там призвали распространить и на контроль ситуации в Азовском море.

В документе также указали, что Крымский мост ограничивает размер кораблей, которые могут дойти до портов Украины на Азовском море: высота - не более 33 метров и длина - до 160 метров.

"Это сделало невозможным заход судов класса "Панама", что составляло около 20% грузового оборота украинских портов", - уточнили евродепутаты.

ЕС признал, что ситуацию на Азове регулирует двустороннее соглашение от 2003 года между Россией и Украиной, которая определяет море внутренними водами и предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда. Евродепутаты напомнили, что соглашение предусматривает свободу навигации.

При этом Россия, как указали в резолюции, часто и в грубой форме блокирует и проверяет корабли, которые идут через Керченский пролив до или из украинских портов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с весны 2018 года российские силовики начали задерживать и проверять суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска, что существенно повредило экономике региона.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли для защиты национальных интересов страны. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко на сессии Генассамблеи ООН предупреждал, что Россия намерена оккупировать Азовское море.

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