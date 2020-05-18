Кризис из-за COVID-19 сделает бедняками 6 млн украинцев - ЮНИСЕФ

В Украине из-за кризиса, наступившего в результате борьбы с пандемией коронавируса, за чертой бедности могут оказаться 6 млн человек. Каждая вторая семья с детьми окажется в затруднительном положении.
Об этом сказано в прогнозе ЮНИСЕФ, который базируется на макропрогнозе Кабинета министров Украины.
В Детском фонде ООН видят два сценария развития:
менее угрожающий: ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2 до 43,6%;
более угрожающий: ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2 до 50,8%.
По прогнозу ЮНИСЕФ, более 6 млн человек могут оказаться за чертой бедности, пострадают 1,4 миллиона детей.
То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что затруднительное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.
В организации обеспокоены, что ухудшение экономической ситуации окажет самое разрушительное влияние на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет.
В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местную власть принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы последствия COVID-19 для детей и их семей были минимальными. От решений государства сегодня зависит будущее миллионов детей. Необходимо приложить усилия, чтобы COVID-19 не стал препятствием в доступе к образованию, здорового питания, достойных условий жизни детей и их семей", – отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
Кризис затронет каждую вторую семью
В качестве экстренного реагирования, ЮНИСЕФ предлагает рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми. Также необходимо расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.
Как сообщал OBOZREVATEL, экономист Александр Савченко спрогнозировал, что Украина станет одной из самых больших "жертв" пандемии коронавируса в мире.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ослабил карантинные меры.
Например, украинцам разрешили посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешили работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получили разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
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