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18 мая • обновлено в 13:46
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Кризис из-за COVID-19 сделает бедняками 6 млн украинцев - ЮНИСЕФ

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В Украине из-за кризиса, наступившего в результате борьбы с пандемией коронавируса, за чертой бедности могут оказаться 6 млн человек. Каждая вторая семья с детьми окажется в затруднительном положении.

Об этом сказано в прогнозе ЮНИСЕФ, который базируется на макропрогнозе Кабинета министров Украины.

В Детском фонде ООН видят два сценария развития:

  • менее угрожающий: ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2 до 43,6%;

  • более угрожающий: ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2 до 50,8%.

По прогнозу ЮНИСЕФ, более 6 млн человек могут оказаться за чертой бедности, пострадают 1,4 миллиона детей.

То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что затруднительное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.

В организации обеспокоены, что ухудшение экономической ситуации окажет самое разрушительное влияние на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет.

В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местную власть принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы последствия COVID-19 для детей и их семей были минимальными. От решений государства сегодня зависит будущее миллионов детей. Необходимо приложить усилия, чтобы COVID-19 не стал препятствием в доступе к образованию, здорового питания, достойных условий жизни детей и их семей", – отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Кризис затронет каждую вторую семью

Кризис затронет каждую вторую семью

В качестве экстренного реагирования, ЮНИСЕФ предлагает рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми. Также необходимо расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист Александр Савченко спрогнозировал, что Украина станет одной из самых больших "жертв" пандемии коронавируса в мире.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
кризис карантин
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