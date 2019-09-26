"Я за каждое слово отвечаю!" Зеленский оправдался за выпад в сторону ЕС

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свою критику в сторону стран ЕС, которые, по его мнению, недостаточно помогают Украине.

Он заявил, что благодарен лидерам европейских стран за то, что они делают для Украины. Также украинский лидер отметил, что факт возвращения России в ПАСЕ и поддержка Евросоюзом строительства "Северного потока-2" является угрозами для нашей страны, передает DW.

Напомним, Зеленский раскритиковал ЕС во время его телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Позже он отметил, что благодарен лидерам стран Евросоюза за помощь Украине. "Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, спасибо и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, после своей встречи с Трампом.

В то же время он считает справедливой критику, прозвучавшую в их (стран ЕС. – Ред.) адрес во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Разговор с Трампом происходит в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказали такое сильное давление на строительство "Северного потока-2", и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я упоминал во время этого разговора, или о которых я не упоминал", – сказал украинский лидер.

Зеленский оправдался за критику ЕС

Также украинский президент подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен. "Но я сказал правду, потому что "Северный поток-2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около трех миллиардов долларов. И, по моему мнению, "Северный поток" – это некое постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за все остальное большое спасибо", – пояснил он.

После скандальных слов Трампа и Зеленского власти Германии сообщили, что с 2014 года выделили Украине помощь на сумму 1,4 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Напомним, российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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