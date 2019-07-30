"Я – единственный сотрудник": Нефьодов рассказал, когда заработает новая таможня

В Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", – сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает "Укринформ".

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации.

"Своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе", – резюмировал Нефьодов.

Максим Нефьодов заявил, что для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителейГосударственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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