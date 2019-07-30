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"Я – единственный сотрудник": Нефьодов рассказал, когда заработает новая таможня

1.1т Читать материал на украинском

В Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", – сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает "Укринформ".

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации.

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"Своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе", – резюмировал Нефьодов.

Максим Нефьодов заявил, что для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации

Максим Нефьодов заявил, что для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
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