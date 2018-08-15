Вывели 15 млрд: НАБУ выиграло у Коломойского суд по делу "Укрнафты"

Верховный Суд признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на сумму 2,94 млрд грн, заключенных между ПАО "Укрнафта" и компанией "Котлас", которая принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, таким образом по решению суда "Укрнафта" получила законные основания для взыскания 2,94 млрд грн с целью возмещения причиненного вреда.

В рамках уголовного дела НАБУ расследовала факты злоупотреблений в "Укрнафте" с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.

Напомним, в 2015 году руководство "Укрнафты" заключило 71 договор покупки нефтепродуктов у фирмы "Котлас" на сумму 3,49 млрд грн. Каждый из этих договоров не превышал сумму в 50 млн грн, что позволило обойти формальное требование согласовывать более дорогие сделки с наблюдательным советом.

60 договоров на сумму 2,94 млрд грн суд признал идентичными по содержанию и такими, что сознательно заключены для обхода требования согласования с набсоветом.

"Укрнафта" осуществила предоплату по этим договорам в июле 2015 года, но срок поставки нефтепродуктов по большинству из них определен до 31 декабря 2018 года. Отсрочку на поставки товара утвердили в дополнительных соглашения в ноябре 2015 года. Предприятие в 2015 году выдало еще 20 компаниям авансы за несостоявшуюся поставку нефтепродуктов на 4 млрд грн.

Всего из "Укрнафты" в 2015 году путем безоплатных отгрузок нефти и авансов за нефтепродукты было выведено на аффилированные с группой "Приват"компании около 15 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен. В марте 2018 года коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда признала заключенные договора на сумму 2,94 млрд грн недействительными.

По данным СМИ, собственниками "Котлас" являются офшоры, которые связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. "Нафтогазу Украины" принадлежит 50% + 1 акция, а группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", - порядка 42% акций.