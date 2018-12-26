''Выстрел себе в ногу'': появилась первая реакция России на санкции Украины

В правительстве РФ отреагировали на введение Советом национальной безопасности и обороны Украины дополнительных санкций против России.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал такой шаг "недружественной политикой", которую "постоянно проводит Украина и пытается спровоцировать очередной виток противостояния", передает RT.

"Идея с введением военного положения не увенчалась успехом и ни к чему не привела. Задумка с объявлением войны тоже провалилась. Теперь они переключились на очередные санкции, которые в первую очередь бьют по их собственной экономике, поскольку она во многом ориентирована на взаимодействие с российской промышленностью", — сказал он.

Антон Морозов vnnews.ru

Россиянин завил, что "любые дополнительные ограничения с украинской стороны, по сути, просто выстрел себе в ногу".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также резко высказался о санкциях.

Сергей Цеков kavpolit.com

"Совет безопасности, как показывают последние полтора года его работы, предваряет какие-то решения, которые принимают лично президент Украины, кабинет министров или Верховная Рада. Сейчас же это просто какие-то телодвижения cовета после заявлений о том, что прекращается военное положение. Теперь им надо показать, что они борются за Украину и поэтому принимают ряд мер, таких как санкции. Дальше стоит ждать каких-то громких заявлений и провокаций. Им очень не нравится, что теперь выборы пройдут в соответствии с нормами украинского законодательства", — сказал Цеков.

Он также считает, что такими действиями украинские власти якобы "не объединяют страну, а только больше раскалывают ее".

"Но это символическое решение, которое никак не скажется на России", — заявил он.

Иллюстрация KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.

После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.