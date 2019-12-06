Главная Новости
6 декабря • обновлено в 13:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Выполнить и выйти": Маркарова пояснила затягивание переговоров с МВФ

1.5т
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины хочет реализовать все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что стало причиной столь длительных переговоров.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова, пишет издание "Экономическая правда". Отметим, что сейчас Кабмин продолжает переговоры с МВФ о новой 3-летней кредитной программе сотрудничества.

"Выполнить и выйти": Маркарова пояснила затягивание переговоров с МВФ

Новости
Гончарук провел встречу с МВФ: будет ли новый кредит

"Новую программу на три года нельзя обсудить за несколько лет, потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками. Потому что в этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться", – сказала Маркарова.

По ее словам, программу сотрудничества с Фондом "нужно выполнить и выйти из нее". Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем не нуждаться в услугах МВФ, подчеркнула чиновница.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги