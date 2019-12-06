"Выполнить и выйти": Маркарова пояснила затягивание переговоров с МВФ

Кабинет министров Украины хочет реализовать все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что стало причиной столь длительных переговоров.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова, пишет издание "Экономическая правда". Отметим, что сейчас Кабмин продолжает переговоры с МВФ о новой 3-летней кредитной программе сотрудничества.

"Новую программу на три года нельзя обсудить за несколько лет, потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками. Потому что в этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться", – сказала Маркарова.

По ее словам, программу сотрудничества с Фондом "нужно выполнить и выйти из нее". Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем не нуждаться в услугах МВФ, подчеркнула чиновница.

Как писал OBOZREVATEL:

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