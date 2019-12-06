"Выполнить и выйти": Маркарова пояснила затягивание переговоров с МВФ

Кабинет министров Украины хочет реализовать все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что стало причиной столь длительных переговоров.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова, пишет издание "Экономическая правда". Отметим, что сейчас Кабмин продолжает переговоры с МВФ о новой 3-летней кредитной программе сотрудничества.
"Новую программу на три года нельзя обсудить за несколько лет, потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками. Потому что в этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться", – сказала Маркарова.
По ее словам, программу сотрудничества с Фондом "нужно выполнить и выйти из нее". Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем не нуждаться в услугах МВФ, подчеркнула чиновница.
Как писал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, сообщала Маркарова в конце ноября.
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