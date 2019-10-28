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28 октября • обновлено в 09:50
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В Украине захотели поднять выплаты на детей до 400 тысяч: озвучены нюансы нововведения

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Верховная Рада предложила правительству увеличить в 2020 году размер помощи при рождении ребенка. На первенца намерены выделять 100 тысяч гривен, на второго – 200 тысяч, а на третьего и последующих детей в семье – до 400 тысяч гривен.

Однако эксперты предупреждают, что к демографическому буму это не приведет, а заметно вырасти сможет лишь рождаемость среди социально неблагополучных, сообщают "Вести".

"У нас такое уже было лет шесть назад. Когда подняли выплаты – тут же повысилась рождаемость среди алкоголиков и наркоманов. Дети для них были объектом заработка, сами-то нигде не работали, а тут государство – сначала на руки круглую сумму дает, а потом каждый месяц выплачивает", – сообщил экс-сотрудник милиции Владимир Уманец.

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Демографы также отмечают, что рассчитывать на всплеск рождаемости, даже при больших выплатах, не приходится. Эти средства лишь поддержат в сложный период семью, когда один человек работает, а второй сидит дома с ребенком.

"Повышенное пособие будет эффективно тогда, когда семья планировала второго-третьего ребенка, но не хватало средств. Но если семья хотела двоих детей и уже имеет, большое пособие их не сподвигнет на расширение", – заявила ведущий научный сотрудник Института демографии Светлана Аксенова.

По ее словам, главными препятствиями для рождения детей в Украине на сегодняшний день являются:

  • низкий материальный уровень – маленькая зарплата;

  • жилищная проблема – нет своего жилья;

  • нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране;

  • проблемы со здоровьем.

Верховная Рада предложила правительству увеличить в 2020 году размер помощи при рождении ребенка

Верховная Рада предложила правительству увеличить в 2020 году размер помощи при рождении ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством.

  • Пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен.

  • Одновременно с этим до 485 гривен повысили декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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Тема
Соцвыплаты в Украине
Место
Украина
Тег
выплаты
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да хоть неблагополучные пусть рожают, все лучше, чем беженцами с Африки и Ближнего востока население восполнять.
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Валерий Валерий
Валерий Валерий
Лучше бы подняли действующееипособие на детей.
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Валерий Валерий
Валерий Валерий
Валерий Валерий,
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