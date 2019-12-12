"Выкручивают руки!" Россия забила тревогу из-за удара США по "газопроводу Путина"

Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".

"За приостановку "Северного потока-2" идет абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта", – сообщил Джабаров в комментарии RT.

Однако, по его словам, России все равно удастся достроить газопровод.

Зампред комитета Совфеда России также отреагировал на заявление официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что немецкое правительство капитулировало перед США из-за "Северного потока-2".

"Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами. Позиция России понятна, как и Германии. В следующем году газопровод будет сдан в эксплуатацию", – резюмировал Джабаров

В частности, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

В России считают, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся