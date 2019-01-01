Выходные в Украине: сколько будем отдыхать в 2019-м и как оплатят

В Украине с 1 января 2019 года выросли максимальный размер суточных и минимальные больничные.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, за минимальные суточные заплатят 60 грн (сумма не изменилась); максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн); командировка за границу – до 80 евро.

Украинцы за время, которое они провели в командировке, должны получать не меньше своего среднего заработка, говорится в 121 ст. Кодекса законов о труде. Чаще всего командировочные дни оплачивают также, как и "обычные". Отметим, по закону в день командировки выходить на работу не нужно. То есть даже если вы вернулись рано утром домой, весь этот день вам посчитают "командировочным" и если вы не выйдете на работу, это не может считаться прогулом.

Выходные в Украине

В 2019 году украинцев ждут два главных нововведения: повысят максимальный размер командировочных (размер составляет 0,1 минимальной зарплаты) и, возможно, начнут выплачивать заграничные командировочные в валюте. Последнее нововведение предусмотрено разработанными НБУ постановлениями, которые вступают в силу в феврале 2019-го.

Сколько заплатят за больничный

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

размер больничного зависит от зарплаты и стажа;

работодатель оплачивает первые пять дней, остальное – соцстрах.

Рассчитывая размер больничного, бухгалтер должен учитывать страховой стаж и среднюю зарплату за последние 12 месяцев. Так, совокупную зарплату за этот период делят на количество дней в году (с учетом государственных праздников). Полученная сумма – размер больничного.

Выходные в 2019-м: 1 января – Новый год; 7 января и 25 декабря – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – День труда; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне; 28 июня – День Конституции Украины; 24 августа – День независимости Украины; 14 октября – День защитника Украины; один день (понедельник) – Пасха; один день (понедельник) – Троица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Кабинет министров определился с переносом рабочих дней на 2019 и 2020 года для более удобного проведения новогодних и майских праздников.