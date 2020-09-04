Ввозили автомобили под видом запчастей: СБУ раскрыла схему на таможне.

На Львовщине СБУ разоблачила таможенников, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей под видом запчайте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Схему на таможенном посту "Городок" Галицкой таможни организовали несколько служащих совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

СБУ выявила схему на таможенном посту "Городок". ssu.gov.ua

В течение нескольких месяцев 2020 года незаконные действия документировали.

Нелегальный ввоз организовали должностные лица таможни. ssu.gov.ua

"В частности, зафиксирован факт получения взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству на почти 94 миллиона гривен", – сообщили в СБУ.

Также во время обысков правоохранители нашли документацию, которая доказывает осуществления сделки, крупные суммы в валюте.

Организатору группы сообщили о подозрении в совершении преступления по уголовным статьям "Злоупотребление служебным положением", "Служебный подлог", "Соучастие в преступлении", "Подделка документов, печатей, штампов и бланков". Также подозрения объявят другим фигурантам. Продолжаются следственные действия.

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