Вскрылась новая угроза биткоина: банкиры забили тревогу

В Банке международных расчетов предупредили, что биткоин и другие криптовалюты несут угрозу для мировой финансовой системы.

Действующий при Банке Базельский комитет по банковскому надзору представил набор стандартов для финансовых учреждений, планирующих работу с цифровыми активами. Одновременно с этим организация предупредила о рисках, которые могут нести биткоин и другие криптовалюты, передает Forklog.

Прежде всего организация предлагает банкам тщательно проанализировать риски, определив безопасный масштаб внедрения криптовалют в свою деятельность.

"Анализ должен учитывать размер собственных капиталов банка и его способность обеспечить ликвидность", — подчеркнули в комитете.

Также специалисты призывают финучреждения осведомлять регуляторов о своих планах по работе с криптовалютами.

Базельский комитет тем не менее настаивает, что распространение криптовалют является негативным сигналом для мировой банковской системы.

“Подобные финансовые инструменты несут для банков множество рисков, связанных с ликвидностью, кредитованием, операционной деятельностью, мошенничеством, отмыванием денег, а также отношениями с властями и репутацией. Увеличение числа криптоплатформ может повлиять на финансовую стабильность банковской системы", — говорится в публикации.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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