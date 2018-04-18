"Все серьезно": что грозит россиянам из-за рубля

Если рубль не прекратит падение, это сильно ударит по простым россиянам.

"Если падающий рубль не поднимется обратно, то российские граждане станут беднее в долларовом или евровом выражении. Это значит, что россияне смогут меньше покупать импортных товаров, да и на сами российские товары цены тоже вырастут. В случае девальвации национальной валюты цены всегда растут", - заявил в интервью "Обозревателю" российский экономист Дмитрий Травин.

По его словам, также российские граждане пострадают, если в России повысят налоги, сократятся расходы на такие важные бюджетные сферы, как образование или здравоохранение.

"Это возможно, когда у государства не хватает денег", - сказал Травин.

Он подчеркнул, что, дабы сбалансировать бюджет и не допустить быстрого развала в России придется повышать налоги.

"Уже сейчас обсуждается повышение подоходного налога. Похоже, это вариант уже безальтернативный. Наверное, будут повышаться и какие-то другие налоги, и в тоже время будут сокращать и какие-то расходы. Вопрос в том, что больше будет сокращать следующий премьер-министр - военные расходы или социальные. Будет ли он сокращать расходы на поддержку регионов или на поддержку центра Москвы. В любом случае проблема очень серьезная", - подытожил Травин.

Как сообщал "Обозреватель", назван критический для России курс рубля.