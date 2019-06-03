"Все больше экономят": в Украине водители нашли замену бензину

В Украине водители все больше экономят на бензине. Главные причины – дороговизна и наличие альтернативного топлива, прежде всего дешевого сжиженного газа.

Анализ данных показывает, что рынок продаж газа, начиная с 2013 года, в среднем рос на 8-10%, сообщает "Сегодня".

За два года – 2015 и 2016 (когда подорожал доллар) – темпы роста были соответственно 15% и 30%, а затем снова опустились до 10%.

"Безусловно, это выгодно, такая тенденция наблюдается с 2008 года. Уже 10 лет постепенно нарастает объем реализации сжиженного газа и увеличивается количество переоборудованных автомобилей", – сообщил директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Однако эксперт не прогнозирует поголовного перехода бензиновых авто на газ.

"Есть как принципиальные противники этого топлива, так и те, кто ездит немного, 1,5-2 тыс. км в год, поэтому срок окупаемости ГБО для них растянется на десятилетие. Это, например, селяне, использующие авто как "рабочую лошадку" при сельхозработах, а также для поездок за покупками и по делам в ближайший райцентр, – резюмировал Рябцев.

В Украине водители все больше экономят на бензине

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запрещает с 1 июня продавать или провозить через свою территорию нефтепродукты в Украину. Исключения могут касаться только тех компаний, которые получат специальное разрешение.

Такое решение рискует не только оставить украинский рынок без российских нефтепродуктов, но и ограничить импорт из Казахстана. А это может спровоцировать дефицит и рост цен.

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