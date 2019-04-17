"ПриватБанк" могут вернуть экс-владельцам? Что будет с курсом и соцвыплатами

В Украине всерьез заговорили о денационализации "ПриватБанка". Хозяйственный суд Киева 16 апреля объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров. Вопрос по скандальному банку отложен до окончания президентской гонки.

Может ли "ПриватБанк" вернуться к бывшим владельцам и что будет с экономикой Украины в этом случае — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Дело по "ПриватБанку" в очередной раз переносится. Его рассмотрят уже после президентских выборов в мае 2019 года;

Гипотетически возвращение "ПриватБанка" бывшим собственникам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому возможно, но крайне маловероятно.

В Национальном банке заявляют: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена.

В чем суть иска

По делу о национализации "ПриватБанка" есть сразу две генеральных исковых линии. Первая касается внеплановой проверки банка в октябре 2016 года. Вторая — непосредственно национализации в декабре 2016-го. Решение касательно проверки принято — она была признана незаконной.

На данном этапе Национальный банк Украины в Апелляционном суде оспаривает это решение. Если НБУ проигрывает апелляцию, то юристы экс-владельцев банка получат возможность доказать незаконность перехода к государству “ПриватБанка”.

"ПриватБанк"

Параллельно идут судебные тяжбы и в контексте иска о возможной незаконной национализации финучреждения. В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "ПриватБанка", и суд удовлетворил это ходатайство.

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции "ПриватБанка".

Это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда.

Суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.

Возможна ли национализация "ПриватБанка"?

Экономист Алексей Кущ утверждает, гипотетически возвращение “ПриватБанка” бывшим собственникам возможно, но маловероятно. Во-первых, им это не нужно. Банк заметно потерял за последние 3 года с момента национализации: кредитный портфель сократился до 50 миллиардов гривен, а обязательства перед физическими и юридическими лицами превышают 200 миллиардов. Единственный элемент стабильности банка — 140 миллиардов гривен, которые в свое время внесло государство.

“Программа максимум для бывших владельцев — получить компенсацию. Программа минимум — признать национализацию незаконной. Это делается для того, чтобы получить хорошие позиции перед переговорами с новым правительством уже осенью. С помощью этого экс-владельцы смогут добиться определенных преференций по своему бизнесу, возможно, в той же “Укрнафте”, — пояснил OBOZREVATEL экономист.

ТСН

Если рассматривать вариант полной победы бывших собственников — возврат банка, а также выплату компенсации — 2 миллиарда долларов, то это чревато катастрофой. В этом случае банковская система обрушится, курс валют существенно изменится, а депозиты заморозят. Правда, экономист уверяет, такой вариант не устраивает никого, и он крайне маловероятен.

К слову, в Национальном банке говорят: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена. Более того, мол, если бы банк не национализировали, его бы нужно было просто закрыть. А адвокат Георгий Стец отмечает, что в законодательстве не прописана процедура возвращения активов после национализации.

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Что будет с курсом и банками

Если бывшие собственники проиграют государству дело — на курс это никак не повлияет. Аналогичный эффект будет и в случае признания национализации банка незаконной. Глобальных изменений для экономики не ожидается.

Новости Активы Коломойского и Ко заморозили по всему миру

Как уже сказано выше, банк владельцам не особо нужен. Сейчас за все проблемные обязательства отвечает государство, при возврате ответственность перейдет на них.

Апокалипсис может настать лишь в одном случае, если кроме возвращения банка, государству придется выплачивать и компенсацию.

“На практике это невозможно, ни один министр финансов не подпишет решение. Если мы все же представим такой вариант развития событий, это катастрофа для экономики. Более 60% всех вкладов физлиц в банковской системе сконцентрированы в нескольких государственных банках. 170 миллиардов гривен в "ПриватБанке".

Дестабилизация с крупнейшим банком будет связана с массовым оттоком денег, НБУ придется либо включать печатный станок и возвращать всем деньги, либо заморозить все выплаты. По эффекту домино разрушатся абсолютно все сферы, население в один миг может обеднеть в два раза”, — предостерегает Алексей Кущ.

Повлияют ли президентские выборы на решение суда?

По закону, президент прямо не имеет никакого отношению к этому вопросу. Во-первых, он не судья и не имеет право влиять на судебную ветвь власти. Во-вторых, как сказано выше, самый апокалиптический сценарий “похоронит” экономику страны, что является прямой угрозой национальной безопасности.

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