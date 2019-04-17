"ПриватБанк" могут вернуть экс-владельцам? Что будет с курсом и соцвыплатами

В Украине всерьез заговорили о денационализации "ПриватБанка". Хозяйственный суд Киева 16 апреля объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров. Вопрос по скандальному банку отложен до окончания президентской гонки.
Может ли "ПриватБанк" вернуться к бывшим владельцам и что будет с экономикой Украины в этом случае — разбирался OBOZREVATEL.
Главное:
Дело по "ПриватБанку" в очередной раз переносится. Его рассмотрят уже после президентских выборов в мае 2019 года;
Гипотетически возвращение "ПриватБанка" бывшим собственникам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому возможно, но крайне маловероятно.
В Национальном банке заявляют: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена.
В чем суть иска
По делу о национализации "ПриватБанка" есть сразу две генеральных исковых линии. Первая касается внеплановой проверки банка в октябре 2016 года. Вторая — непосредственно национализации в декабре 2016-го. Решение касательно проверки принято — она была признана незаконной.
На данном этапе Национальный банк Украины в Апелляционном суде оспаривает это решение. Если НБУ проигрывает апелляцию, то юристы экс-владельцев банка получат возможность доказать незаконность перехода к государству “ПриватБанка”.
"ПриватБанк"
Параллельно идут судебные тяжбы и в контексте иска о возможной незаконной национализации финучреждения. В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "ПриватБанка", и суд удовлетворил это ходатайство.
Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции "ПриватБанка".
Это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда.
Суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.
Возможна ли национализация "ПриватБанка"?
Экономист Алексей Кущ утверждает, гипотетически возвращение “ПриватБанка” бывшим собственникам возможно, но маловероятно. Во-первых, им это не нужно. Банк заметно потерял за последние 3 года с момента национализации: кредитный портфель сократился до 50 миллиардов гривен, а обязательства перед физическими и юридическими лицами превышают 200 миллиардов. Единственный элемент стабильности банка — 140 миллиардов гривен, которые в свое время внесло государство.
“Программа максимум для бывших владельцев — получить компенсацию. Программа минимум — признать национализацию незаконной. Это делается для того, чтобы получить хорошие позиции перед переговорами с новым правительством уже осенью. С помощью этого экс-владельцы смогут добиться определенных преференций по своему бизнесу, возможно, в той же “Укрнафте”, — пояснил OBOZREVATEL экономист.
ТСН
Если рассматривать вариант полной победы бывших собственников — возврат банка, а также выплату компенсации — 2 миллиарда долларов, то это чревато катастрофой. В этом случае банковская система обрушится, курс валют существенно изменится, а депозиты заморозят. Правда, экономист уверяет, такой вариант не устраивает никого, и он крайне маловероятен.
К слову, в Национальном банке говорят: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена. Более того, мол, если бы банк не национализировали, его бы нужно было просто закрыть. А адвокат Георгий Стец отмечает, что в законодательстве не прописана процедура возвращения активов после национализации.
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Что будет с курсом и банками
Если бывшие собственники проиграют государству дело — на курс это никак не повлияет. Аналогичный эффект будет и в случае признания национализации банка незаконной. Глобальных изменений для экономики не ожидается.
Как уже сказано выше, банк владельцам не особо нужен. Сейчас за все проблемные обязательства отвечает государство, при возврате ответственность перейдет на них.
Апокалипсис может настать лишь в одном случае, если кроме возвращения банка, государству придется выплачивать и компенсацию.
“На практике это невозможно, ни один министр финансов не подпишет решение. Если мы все же представим такой вариант развития событий, это катастрофа для экономики. Более 60% всех вкладов физлиц в банковской системе сконцентрированы в нескольких государственных банках. 170 миллиардов гривен в "ПриватБанке".
Дестабилизация с крупнейшим банком будет связана с массовым оттоком денег, НБУ придется либо включать печатный станок и возвращать всем деньги, либо заморозить все выплаты. По эффекту домино разрушатся абсолютно все сферы, население в один миг может обеднеть в два раза”, — предостерегает Алексей Кущ.
Повлияют ли президентские выборы на решение суда?
По закону, президент прямо не имеет никакого отношению к этому вопросу. Во-первых, он не судья и не имеет право влиять на судебную ветвь власти. Во-вторых, как сказано выше, самый апокалиптический сценарий “похоронит” экономику страны, что является прямой угрозой национальной безопасности.
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