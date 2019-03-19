"Вот это процветание!" Крым побил новый антирекорд

Оккупированные Крым и Севастополь побили рекорды по количеству закрытых бизнесов.

Сократилось как число компаний, так и доля индивидуальных предпринимателей, сообщают "Примечания".

В частности, в 2013 году на полуострове было зарегистрировано 51 тыс. компаний и 129 тыс. индивидуальных предпринимателей. По состоянию на март 2019 года, эти цифры снизились до 44 тыс. компаний и 85,6 тыс. ИП.

О сложной ситуации в бизнес-сфере говорит и количество зарегистрированных и ликвидированных компаний – вторые практически сравнялись с первыми.

"Примечания"

Одновременно с этим доля предпринимательской деятельности начала снижаться в структуре денежных доходов населения.

В частности, начиная с 2014 года наблюдался значительный рост этого показателя вплоть до 2016 года – с 16 до 21, в 2017 году доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась до 14,1.

"Примечания"

Новый антирекорд оккупированного Крыма высмеяли в сети.

"Ух! вот это инвестиции! Вот это процветание!" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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