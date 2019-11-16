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16 ноября • обновлено в 19:37
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"Вопросы без ответов": названы главные угрозы земельной реформы в Украине

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Запуск в Украине рынка земли без должной подготовки может спровоцировать волну рейдерских захватов по всей стране.

Какие риски несет законопроект о земельной реформе, рассказал в эфире ObozTV бывший депутат Верховной Рады Украины от "Народного фронта" Игорь Алексеев.

По мнению экс-нардепа, законопроект, принятый в первом чтении, "несет много угроз и не дает ответы на вопросы, для кого это надо".

"Или мы говорим о 100% либеральной модели, когда продавать и покупать будут иностранцы. Или мы говорим о модели, где есть ограничения. Или мы говорим о механизме, где есть поддержка для определенных покупателей. Или говорим о том, что рынок самостоятельно дает ответы на все вопросы и в свободной конкуренции это все может происходить", – отметил он.

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Также Алексеев подчеркнул, что до вступления в действие этого закона в октябре 2020 года должен быть заполнен на 100% земельный кадастр, чтобы земля не "накладывалась одна на другую".

"Если такие ситуации не будут убраны, то мы будем становиться свидетелями очень жестких рейдерских захватов", – подчеркнул политик.

"Если этот законопроект будет принят со всеми предохранителями и стимулами, которые позволят стимулировать приобретение земли фермерами, я считаю, что это будет достижением. Пока что к этому законопроекту у меня больше вопросов, чем ответов", – заявил Алексеев.

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Бывший нардеп также раскритиковал норму законопроекта, позволяющую консолидировать до 200 тыс. гектаров в одни руки: "Это территория трех Киевов – в одни руки можно получить такой земельный участок. В Польше это участок в 500 гектаров. Можете сравнить, какие колоссальные разрывы".

"Вопросы без ответов": названы главные угрозы земельной реформы в Украине

etcetera.media

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV земельная реформа Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Место
Украина
Тег
земельная реформа
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо значит "могут быть рейдерские захваты"? Они обязательно должны быть, для этого все и затевалось! Укроактивисты и поцриоты объяснят непонятливых фермерам, что они должны продать своему боссу (например Коломойскому) свои паи очень задешево, иначе они сепаратисты и им будет "бо-бо". А тот-же Коломойский с удовольствием перепродаст. Рынок земли Украины оценивается в 10-13 млрд баксов, есть за что пободаться. Скачите дальше, гиднюки, вы - в жопе!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
интересно, для кого из зекоманды готовят 200 тыс Га?
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