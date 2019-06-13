"Вопрос закрыт": Эрдоган жестко ответил Трампу из-за России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400.

"Я не говорю, что Турция купит С-400, я говорю, что мы их уже купили. Это завершенное дело", – заявил Эрдоган, передает Liga.net.

"Этот вопрос закрыт", – добавил турецкий лидер, отвечая на критику властей США.

По его словам, ожидается, что Россия поставит в Турцию С-400 уже в июле.

Соответствующие комплексы должны быть взяты на дежурство к 2020 году.

Турецкий лидер ответил на критику властей США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

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