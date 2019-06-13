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/Новости экономики

"Вопрос закрыт": Эрдоган жестко ответил Трампу из-за России

7.2тЧитать материал на украинском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400.

"Я не говорю, что Турция купит С-400, я говорю, что мы их уже купили. Это завершенное дело", – заявил Эрдоган, передает Liga.net.

"Этот вопрос закрыт", – добавил турецкий лидер, отвечая на критику властей США.

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По его словам, ожидается, что Россия поставит в Турцию С-400 уже в июле.

Соответствующие комплексы должны быть взяты на дежурство к 2020 году.

Турецкий лидер ответил на критику властей США

Турецкий лидер ответил на критику властей США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Тег
Новости России
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Zapopyatcky Iceklop
Zapopyatcky Iceklop
Вот Турция вляпалась, знала бы она какой хлам она купила, при этом не получит Ф-35, я понимаю откат, но хотя бы поинтересовались бы у Индии, или в Китае, или турки будут сбивать боинги.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А как тут на обозе кипятком все мониторы обос..сали, да сейчас США Турции покажет, да Турция перед США сдуется и всё в таком духе. А Эрдоган просто опустил матрасников до уличных хабалок.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Всё. Эрдогана в "Миротворец" и запрет на въезд вна.
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