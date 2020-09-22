Воду для крымчан возьмут из моря: ''власти'' полуострова сделали заявление

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что смогут обеспечить полуостров водой с помощью бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.
При этом они считают, что ситуация с водоснабжением контролируемая. Об этом сообщил председатель "республиканского Совета министров" Юрий Гоцанюк российскому информагентству ТАСС.
"Ситуация с обеспечением водой в Крыму сложная, но контролируемая. Бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. При необходимости жителям осуществляется подвоз воды, а также установлены накопительные емкости. Без воды крымчане не останутся", – сказал Гоцанюк.
Будут поить "морской" водой
Крымские водохранилища, которые наполняются за счет осадков и рек, по состоянию на 22 сентября заполнены всего на 25%. Так называемый председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль заявил, что "власти Крыма" рассматривают возможность использования установок по опреснению морской воды, чтобы обеспечить питьевой водой население.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее росСМИ запустили фейк о том, что представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.
Однако в МИД Украины опровергли этот информационный вброс. Оказалось, что российские пропагандисты исказили позицию ООН.
На самом деле было сказано, что РФ как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой.
Тем временем экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская посчитала, что в ООН ее жалобы якобы официально восприняли как позицию "представителя крымчан в российском парламенте".
Позже он она направила свои жалобы Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. В них коллаборационистка обвинила Украину в якобы незаконном перекрытии Северо-Крымского канала и шантаже России.
В свою очередь главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами и международным трибуналом "организаторам водной блокады" полуострова.
С 23 сентября оккупационная администрация Алушты вводит режим ограниченного потребления воды в самой Алуште, а также в Партените и Малом Маяке.