Внеси свою лепту: в Украине появилось уникальное приложение для благотворительности
В Украине создали приложение Lepta, которое поможет оказывать прямую благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается.
Команда Lepta и OBOZREVATEL призывает украинцев – давайте объединяться в это сложное время и вместе мы станем гораздо сильнее.
Сегодня большинству украинцев жить и работать стало намного сложнее. Из-за эпидемии коронавируса многие потеряли работу, лишились бизнеса, а некоторые утратили самое главное – жизнь – свою или близких людей. Как долго продлится экономический кризис, не вспыхнет ли эпидемия с новой силой осенью – никто наверняка сказать не может.
Приложение Lepta
В универсальном приложении для прямой взаимопомощи и широкого взаимодействия Lepta нет посредников и абстрактных получателей. Только прямая помощь от человека – человеку. И точный отчет об оказанной поддержке.
Приложение Lepta
В Lepta все работает очень просто:
1. Вы создаете Инициативу – пост о необходимой и конкретной помощи – кому-то или себе.
2. Указываете точный адрес, по которому эту помощь ждут.
3. Пост отражается в ленте приложения и на карте.
4. Каждый, кто может помочь видит где, кто и какую помощь ждет.
5. Оказав помощь – выкладываете отчет – все прозрачно и очевидно.
Приложение универсальное и простое для легкого взаимодействия и взаимопомощи.
Lepta – это идеальный способ для объединения умных, активных и неравнодушных людей вокруг смелых и добрых инициатив!
Приложение Lepta
Скачав Lepta, ты уже сейчас сможешь:
реализовывать добрые инициативы и участвовать в крутых проектах;
объединять единомышленников для воплощения всего задуманного;
творить добрые, полезные дела, подавая пример всему миру.
Ты можешь внести свою лепту и сделать мир немного лучше!
Приложение полностью бесплатно и оно будет дополняться и развиваться, чтобы обеспечить в будущем максимальные возможности для самоорганизации всех украинцев.
Сейчас приложение обладает базовым функционалом и доступно для открытого бета-тестирования.
В ближайшие месяцы, оно будет дополняться удобными и полезными возможностями, такими как:
создание эффективных команд;
отслеживание статуса выполнения задач;
фильтры для поиска по темам и локациям;
социальный рейтинг участников - по конкретным делам и результатам;
возможность прозрачного сбора и распределения средств на благие дела.
Уже сейчас можно скачать бета-версию приложения в AppStore и GooglePlay