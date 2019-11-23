Moody's подняло Украину в важном экономичном рейтинге

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный".

Как передает "Интерфакс-Украина", таким образом оно подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

"Подтверждение рейтингов Украины "Caa1" отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения", – говорится в сообщении.

Правительство Украины получило новый рейтинг

Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало:

Восстановление валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат Улучшение макроэкономической стабильности страны Перспективы возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны.

Одновременно Moody's подтвердило рейтинг "Ca" по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года и которые являются предметом спора в Лондоне между двумя правительствами из-за международного вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума – 100,99 млрд грн. При этом у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли, заявив, что это может принести миллиарды долларов за первые пять лет.

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