Власти Украины не смогли определиться с траншем МВФ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года. До этого министр финансов Сергей Марченко заявил о паузе в переговорах с Фондом и отказался называть дату следующей выплаты.

Заявление Гетманцева передает "Интерфакс-Украина".

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха и мы получим транш в декабре", – сказал он.

Он добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

За несколько дней до этого Марченко заявил о паузе в переговорах с МВФ. Таким образом, слова Гетманцева прямо противоречат заявлению Минфина.

По словам Марченко, эксперты фонда начали изучать вопрос антикоррупционных органов, дела вокруг Суркисов и ПриватБанка, использования с COVID-фонда и тому подобное.

"Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине", – объясняет министр.

Марченко 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021 год. По его словам, утверждение бюджета не является условием фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.

10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.