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МирСпорт

''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру

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В сети пользователи высмеяли ситуацию с замминистром образования, науки и молодежи оккупированного Россией Крыма Айдером Аблятиповым, которому отказали в выдаче швейцарской визы.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил его фото.

"Замминистру образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову отказали в Москве в выдаче швейцарской визы. Предатель по указанию Кремля должен был принять участие в работе 39-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, где рассказывал бы про "рай",наступивший в Крыму", - написал он.

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Пользователи не медлили и выдавали позитивные комментарии один за одним. Некоторые считают, что ему пора в тюрьму, а не визу получать.

"Видать из-за фамилии притензии", "Пусть на лыжах идет, пастор Шлаг х*ров...", "Ему светит виза, только в украинскую тюрьму", "Ручные татары", "Самозванец и предатель", "Будет крымчанам рассказывать", - написали они.

''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи поделились мнением, что в оккупированном Россией Крыму, жители не любят "понаехавших" с РФ. По их мнению, они едут из зависти к природы и при этом работы в городах становится все меньше.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Объекты
КрымУкраинаРоссиясоцсетиTwitterобразование
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бред Посмеяло Для украинцев
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