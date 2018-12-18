Верховная Рада может продлить мораторий на землю: что решил комитет

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко в комментарии "РБК-Украина". Он уточнил, что комитет рассмотрел все зарегистрированные в Раде проекты закона о продлении моратория.

"На сегодняшнем заседании рассмотрены все законопроекты о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал законопроект №9355-5", - сообщил парламентарий.

Нардеп отметил, что разработчиками этого законопроекта были в большинстве члены аграрного комитета.

"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5. Но комитет предоставил свой вывод, а в зале будут рассматриваться все законопроекты", - пояснил замглавы комитета.

Верховная Рада УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 декабря, Рада поддержала включение 16 законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение поддержали 235 парламентариев.

В Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год. После снятия моратория цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.