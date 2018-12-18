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Верховная Рада может продлить мораторий на землю: что решил комитет

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Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко в комментарии "РБК-Украина". Он уточнил, что комитет рассмотрел все зарегистрированные в Раде проекты закона о продлении моратория.

"На сегодняшнем заседании рассмотрены все законопроекты о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал законопроект №9355-5", - сообщил парламентарий.

Нардеп отметил, что разработчиками этого законопроекта были в большинстве члены аграрного комитета.

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"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5. Но комитет предоставил свой вывод, а в зале будут рассматриваться все законопроекты", - пояснил замглавы комитета.

Верховная Рада

Верховная Рада

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 декабря, Рада поддержала включение 16 законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение поддержали 235 парламентариев.

В Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год. После снятия моратория цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.

Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Тема
Мораторий на продажу земли
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ВСю землю уже разокрали! уже даже заповедники пилят! земля продается вовсю и везде! ктото знает где свободная земля??-не смешите меня ! пусть земля продается хоть налоги будут а то воры одни сидят
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Кожедуб Руслан, ватка полыхнула. У нас нет воров. Всех воров майдан прогнал. Если не нравится - вон в кацапню! Никто не держит. А у нас Европа нах. Нет больше совкового менталитета. Отрицать это - значит быть врагом народа! Кто отрицает революцию будет повешан! Это Европа!
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