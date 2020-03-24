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24 марта • обновлено в 12:31
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Ванга предсказала коронавирус и экономический кризис: подмечен неожиданный нюанс

5.7т
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Болгарская ясновидящая Ванга предсказала на 2020 год большой финансовый кризис, результатом которого станет падение значимости мировых валют.

Однажды она предсказала, что деньги станут не нужны – их заменят цифры. При жизни Ванги это можно было воспринять как утверждение, что в деньгах отпадет надобность. Теперь же видно, что речь шла, скорее, о большом финансовом кризисе.

Как пояснила астролог-таролог Ирина Заводина, считается, что в 2020 году случится нечто, что станет спусковым крючком для дальнейших событий, которые впоследствии примут необратимый характер.

Ванга предсказала кризис

Ванга предсказала кризис

К этому же времени исследователи наследия Ванги приурочивают и ее предсказание об открытии (или внедрении) источника энергии, который затмит энергию самого Солнца.

Этот факт Ванга, судя по всему, увязывала как раз с темой ненужности денег. Может быть, проблема будет заключаться в том, что такое открытие полностью "смешает карты" тех, кто управляет мировыми процессами, связанными со сферой энергоресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса 2019-nCoV.

Конкретно с какой болезнью людям придется иметь дело, она не уточняла. Однако Ванга говорила, что люди будут падать и умирать прямо на улицах от давно забытого вируса.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Персона
Ванга
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну не городите чушь,утихомирьте пыл воображения,может в библии и каране есть предсказание?
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Автор скромно умолчал, что ванга сказала про Россию на фоне этих предсказаний. Что Россию кризис затронет не сильно, и именно из России начнётся выздоровление мировой экономики. Автора понять можно, за такие слова могут и по голове настучать.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Испанка
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