Ванга предсказала коронавирус и экономический кризис: подмечен неожиданный нюанс

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала на 2020 год большой финансовый кризис, результатом которого станет падение значимости мировых валют.

Однажды она предсказала, что деньги станут не нужны – их заменят цифры. При жизни Ванги это можно было воспринять как утверждение, что в деньгах отпадет надобность. Теперь же видно, что речь шла, скорее, о большом финансовом кризисе.

Как пояснила астролог-таролог Ирина Заводина, считается, что в 2020 году случится нечто, что станет спусковым крючком для дальнейших событий, которые впоследствии примут необратимый характер.

Ванга предсказала кризис

К этому же времени исследователи наследия Ванги приурочивают и ее предсказание об открытии (или внедрении) источника энергии, который затмит энергию самого Солнца.

Этот факт Ванга, судя по всему, увязывала как раз с темой ненужности денег. Может быть, проблема будет заключаться в том, что такое открытие полностью "смешает карты" тех, кто управляет мировыми процессами, связанными со сферой энергоресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса 2019-nCoV.

Конкретно с какой болезнью людям придется иметь дело, она не уточняла. Однако Ванга говорила, что люди будут падать и умирать прямо на улицах от давно забытого вируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся