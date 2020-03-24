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24 марта • обновлено в 12:53
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В видеокурсах налоговой рассказали ФЛП, как заполнять декларацию онлайн

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Государственная налоговая служба выпустила второй видеоурок посвящен тому, как заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФЛП), которые находятся на III группе, через электронный кабинет.

В видеокурсах налоговой рассказали ФЛП, как заполнять декларацию онлайн

"В видео вы узнаете, как заключить с налоговой договор о признании электронных документов, который нужен для заполнения декларации, и как заполнить саму налоговую декларацию", - говорится в сообщении.

В налоговой службе напомнили, что подать такую ​​декларацию ФЛП могут с помощью приватной части электронного кабинета. Чтобы войти в приватную часть сервиса, как отметили в ГНС, необходимо воспользоваться электронным ключом.

Также в налоговой призвали плательщиков пользоваться электронными сервисами и не выходить из дома без крайней необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила бесплатный видеокурс, обучающий, как пользоваться электронными сервисами ГНС в условиях карантина в Украине.

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Темы
Карантин в Украине Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
декларация
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