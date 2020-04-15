В "Укрзалізниці" сменилось руководство: Кабмин назначил временного главу

Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" (УЗ) и исключил его из состава членов правления.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Временно исполнять обязанности председателя правления УЗ будет Иван Юрик.

Иван Юрик временно возглавил УЗ oilpoint.com.ua

Также, по словам министра, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил, что Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения председателя правления УЗ на Ивана Юрика, "а также о временном возложении исполнения обязанностей члена правления "Укрзалізниці" на Романа Веприцкого".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще на прошлой неделе Криклий заявлял, что исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек будет уволен с должности поскольку он не оправдал доверия.

Также, как сообщалось, изначально основными претендентами на кресло главы УЗ называли бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого и директора по экономике и финансам компании Николая Иванинива. Однако, эти кандидаты разделили Наблюдательный совет, в итоге приняли решение назначить временным руководителем Ивана Юрика.

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