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В Украину зашел новый лоукостер: куда можно поехать

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В Украину зашел чешский железнодорожный и автобусный лоукостер RegioJet, который запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Как сообщается на сайте перевозчика, рейсы будут ездить с пересадкой: сперва пассажиров автобусом довезут до города Кошице, а оттуда уже поездом доставят в Прагу.

Минимальная цена билетов - 18,5 евро. Билет в спальных вагонах можно купить за 22,1 евро. При этом цена на автобус с обоих городов составляет 150 гривен.

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Приобрести билеты можно с помощью официального сайта лоукостера, мобильного приложения или же в автобусе.

Прага

Как писал "Обозреватель", лоукостер Ryanair может зайти еще в 4 города Украины.

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Тема
Лоукостеры в Украине
Место
Украина
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