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В Украину придет новый лоукостер: названы направления

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В Украину в 2019 году начнет летать австрийский лоукостер Laudamotion, который является дочерней авиакомпанией Ryanair.

С 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Киев, а также в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, сообщает ЦТС.

В Киеве австрийский лоукостер будет осуществлять рейсы из международного аэропорта "Борисполь".

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Рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

В Украину придет новый лоукостер: названы направления

При этом билеты на рейс Вена-Киев Laudamotion пока не продает. Также еще не было официальных заявлений со стороны австрийской авиакомпании по поводу запуска соответствующего направления.

Laudamotion

Laudamotion

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине в 2019 году. Авиаперевозчик также заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Читайте все новости по теме "Лоукостеры в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Лоукостеры в Украине
Место
Украина
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