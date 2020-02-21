В Украине захотели запустить электронную гривню

Национальный банк Украины изучает возможности выпуска собственной цифровой валюты – электронной гривни или э-гривни.

"Мы провели "пилот" в 2018 году. Полгода ушло на его подготовку, и еще полгода на активную стадию и анализ результатов", – сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

По его словам, э-гривню рассматривают как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными деньгами, и как средство платежа, а не накопления.

"Мы выпустили очень ограниченное количество э-гривни – чуть больше 5 тысяч", – сообщил Смолий.

По его словам, вся эмиссия э-гривни вошла в денежный агрегат М0, то есть к наличным деньгами в обращении вне банков.

Национальный банк Украины изучает возможности выпуска собственной цифровой валюты – электронной гривни или э-гривни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины заявил, что не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится.

"Говорить о том, будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно", – сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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