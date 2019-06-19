В Украине забрали лицензию у известного банка

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Хрещатик".

Как уточняет пресс-служба НБУ, соответствующее предложение поступило от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. "Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 июня 2019 принял решение от 18 июня 2019 №415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик", - говорится в сообщении.

Банк "Хрещатик" ukrinform.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ 2 июня 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик". Предприятие было отнесено к категории неплатежеспособных 5 апреля.

Это произошло из-за невыполнения задекларированных мер по улучшению ликвидности ПАО КБ "Хрещатик" и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с тем, что деятельность ПАО КБ "Хрещатик" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины.

Однако через судебные решения об отмене ликвидации банка фонд был вынужден приостановить выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и реализацию активов банка.

16 мая 2019 Верховный Суд своим постановлением отменил все решения судов предыдущих инстанций по делу по иску кредиторов "Хрещатика".

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