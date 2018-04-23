В Украине взыскали десятки миллионов долгов по зарплате: топ-3 неплательщиков

Усилия Министерства юстиции позволили взыскать 38,7 миллиона гривен для 2638 работников в рамках мер по ликвидации задолженности по зарплате на украинских предприятиях.

Как сообщил в Facebook глава минюста Павел Петренко, в апреле в наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы ведомства по ликвидации задолженностей.

"Уже есть первые результаты их работы: взыскано 38,7 млн грн в пользу 2638 работников", – говорится в сообщении.

По информации Минюста самые большие долги ликвидированы на двух заводах бизнесмена Дмитрия Фирташа – "Северодонецкое объединение "Азот" и" Ривнеазот".

На предприятиях взысканы 12,6 млн грн в пользу 501 работника, и 3,7 млн грн для 117 сотрудников соответственно.

На третьем месте оказался "Лисичанскуголь", где в пользу 118 сотрудников взысканы 2,5 млн грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы области Украины с наибольшими долгами по зарплате.