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В Украине взялись за Антимонопольный комитет

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Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета Украины по фактам задержки процедур государственных закупок.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 июня, информирует "Урядовий портал".

"Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", – заявил министр Кабмина Александр Саенко.

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По его словам, это привело к неэффективному использованию средств и задержкам строительства объектов.

"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на заседании правительства результаты такой проверки", – резюмировал Саенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и заявил, что видит признаки коррупционных рисков в его работе.

Место
Украина
Объекты
Антимонопольный комитет УкраиныКабинет министров Украины
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