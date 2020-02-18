В Украине взлетят цены на топливо: аналитики объяснили на сколько

В Украине могут ввести новые пошлины на импортные нефтепродукты для защиты отечественного производителя, что повысит цены на заправках.

По оценкам аналитиков, только на первом этапе введения пошлин (8,46%) рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, а на сжиженный газ – 0,55 грн/л. Об этом сообщает "Сегодня".

В частности, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что заградительные пошлины – это лоббистское предложение, которое приведет к повышению цен для украинцев.

"При нынешней ситуации с большими объемами импорта топлива нарушать заградительными пошлинами сложившийся баланс мне видится сомнительным решением. Не говоря уже о том, что рост цен ударит по карману потребителей, этот негативный эффект полностью перекроет возможный позитив для украинских производителей топлива", – поясняет Марунич.

В Украине могут ввести новые пошлины на импортные нефтепродукты для защиты отечественного производителя, что повысит цены на заправках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

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