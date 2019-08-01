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В Украине взлетели цены на овощи: выяснилась причина рекордного подорожания

1.3т Читать материал на украинском

В Украине цены на овощи и фрукты этим летом оказались существенно выше, чем в прошлом.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что к подорожанию привели постоянные дожди, из-за которых "портится все, что выращивают на грунте", передает "Апостроф".

"Если лук дешевеет, но все равно на сегодняшний день он еще значительно дороже, чем в прошлом году, то картошка подорожала, и сегодня она вдвое выше в цене, чем была в прошлом году на эту же дату. Она дорожает, потому что у нас сильно позаливало, и дело дошло до того, что картошка поехала к нам из Беларуси", – отметил Пендзин.

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По его словам, на оптовых рынках Украины сейчас картофель стоит порядка 9 гривен/килограмм, тогда как в Беларуси – менее 7 гривен/килограмм (по обменному курсу).

Еще более тяжелая ситуация сложилась с помидорами. В июле самые дешевые томаты стоили по 30 гривен/килограмм, а средние – свыше 50 гривен.

Цены на огурцы также оказались непривычно высоки – в середине месяца они продавались по 17-19 гривен/килограмм.

"Но цены, действительно, понемногу снижаются. Падение стоимости продукции обусловлено, в первую очередь, ее сезонностью – на пике предложения цены, как правило, обваливаются", – резюмировал эксперт.

К подорожанию овощей и фруктов привели постоянные дожди

К подорожанию овощей и фруктов привели постоянные дожди

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Тема
Цены на продукты
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Тег
цены
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