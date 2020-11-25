В Украине выписали более 2 тысяч штрафов из-за масок: за что могут наказать

Сотрудники правоохранительных органов с 21 ноября составили 2,1 тыс. протоколов о неношении масок в общественных местах.

"С субботы действует закон о штрафах за неношение масок в общественных местах. За это время составлено 2,111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

В частности, украинцам за неношение масок грозят штрафы в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма наказания – от 170 до 255 гривен.

Админпротоколы составляют за пребывание без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно) в:

общественных зданиях;

сооружениях;

общественном транспорте во время действия карантина.

"Эти действия направлены на сохранение вашего здоровья", – резюмировал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский подписал закон, которым предусматривается штрафовать граждан за неношение или неправильно надетую защитную маску в общественных местах.

Речь идет о ЗУ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, который Верховная Рада приняла еще 6 ноября.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде, однако будет ли в этом смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф.