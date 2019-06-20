В Украине ввели радикальное новшество по валюте: что будет с курсом доллара

Национальный банк Украины отменил обязательную продажу части валютной выручки.

Данное решение может повлиять не только на легкость ведения бизнеса, но и на баланс спроса и предложения на валютном рынке, говорится в публикации OBOZREVATEL.

В то же время эксперты отмечают, что ждать подорожания доллара из-за соответствующего новшества не стоит.

"По предыдущим практикам отмена обязательной продажи валюты не приводила к снижению курса гривни. В то же время любое закручивание гаек только приводило к нарастанию паники и ухудшению ситуации", – заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Финансист Егор Комов также позитивно оценивает решение регулятора. По его словам, бизнес, который производит в Украине продукцию на экспорт, и так вынужден продавать большую часть выручки, так как расчеты ведет в гривне.

"Вся операционная деятельность в любом случае ведется в гривне. Вы не можете даже при всем желании официально выплатить зарплату в евро или долларах, или расплатиться с украинским подрядчиком иностранной валютой", – подчеркнул Комов.

В итоге аналитики прогнозируют, что в ближайшее время курс доллара будет около 26,1-26,2 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн/$.

Национальный банк Украины отменил обязательную продажу части валютной выручки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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