В Украине стартовал отопительный сезон: где и кому начали включать тепло

В Украине по состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался уже в 12 областях.

"По информации областных и Киевской городской государственных администраций отопление жилых домов начато в 12 областях", – говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

В то же время в ведомстве отметили, что объекты социальной сферы отапливаются уже в 21 области и Киеве.

В частности, более трети объектов отапливаются в восьми областях, больше половины – в Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

По состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался уже в 12 областях Министерство развития общин и территорий Украины

По состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался уже в 12 областях

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

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