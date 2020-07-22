В Украине создали новое министерство .

Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавил Олег Уруский.

Соответствующий проект постановления поддержали на заседании правительства 22 июля.

"Целью принятия акта является образование органа ответственного за обеспечение и реализацию государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности", – говорится в документе.

Скандалы связанные с новым министром Уруским

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Верховная Рада назначила Уруского на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.