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В Украине собрались уволить скандального министра финансов Данилюка

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Верховная Рада на следующей неделе может уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Проект представления об увольнении Данилюка на закрытой части заседания Кабинета министров внес премьер Владимир Гройсман, сообщает "РБК-Украина".

По словам источников в правительстве и парламенте, данное решение поддержало большинство министров.

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Исключением стали лишь и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Согласно закону о Кабмине, для увольнения любого министра (кроме глав МИД и Минобороны) достаточно представления от премьера или личной инициативы министра.

При этом источники в правительстве отмечают, что Данилюк не намерен самостоятельно писать заявление об отставке.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.

Персоны
Владимир ГройсманАлександр Данилюк
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
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