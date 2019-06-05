Кабмин заставит "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения

Кабинет министров Украины 5 мая утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, установив ее на уровне около 8 тыс. грн за 1 тыс. куб/м на июнь, и 7,7 тыс. грн – на июль.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 5 мая. По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

"Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением… Газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", – сказал Гройсман.

Также премьер добавил, что правительство обратится к Антимонопольному комитету, Счетной палате, Государственной фискальной службе, а также Государственной аудиторской службе относительно создания ими совместной группы по проверке формирования "Нафтогазом" цены на газ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня "Нафтогаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен за кубометр.

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