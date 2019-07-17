В Украине сильно увеличат минимальную зарплату: озвучены сроки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на 2020 год будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5,5 тыс. грн.

"Я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата уже будет не 4173 грн, а 5500 грн", — сказал Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

Также премьер отметил, что на протяжении нескольких лет средняя зарплата в стране должна увеличиться до $620.

Стоит отметить, что по расчетам Министерства финансов, минимальный оклад в Украине будет расти немного другими темпами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Кабинет министров Украины одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!