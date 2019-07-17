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В Украине сильно увеличат минимальную зарплату: озвучены сроки

10.9т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на 2020 год будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5,5 тыс. грн.

"Я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата уже будет не 4173 грн, а 5500 грн", — сказал Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

Также премьер отметил, что на протяжении нескольких лет средняя зарплата в стране должна увеличиться до $620.

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Стоит отметить, что по расчетам Министерства финансов, минимальный оклад в Украине будет расти немного другими темпами.

В Украине сильно увеличат минимальную зарплату: озвучены сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Кабинет министров Украины одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
зарплата Украина Кабинет министров Украины
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Чего он только не "видел". Он что-то курит или просто "честно" пи-пи-пи-здит?
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Sladko Semen
Sladko Semen
Он видит)
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Мир Миру
Мир Миру
А яка "верхня" межа заробітної плати? Чому пан Гройсман не встановив іще?
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