В Украине резко снизят тарифы на электроэнергию: что решили у Зеленского

В Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

"С 1 июля в Украине действует новая модель рынка электроэнергии и вчерашнее совещание Зеленского с Кабинетом министров завершилось конкретными решениями по снижению цен на нее", – сообщает в Facebook "Команда Зеленского".

На совещании также обсуждали влияние подорожания электроэнергии на стоимость водоснабжения и отопления для населения. А также то, как контролировать стоимость электроэнергии, если некоторые производители – монополисты.

В частности, предлагаются следующие шаги для снижения цен:

1. Утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

2. Новое постановление ПСО и снижение тарифов "Укрэнерго".

3. Изменение ограничения цены на внутреннесуточном рынке.

"Благодаря этим мерам получим около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей – большого, среднего и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ", – резюмировал представитель президента Андрей Герус.

Правительство и президент Владимир Зеленский приняли ряд решений

Напомним, что в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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