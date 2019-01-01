В Украине резко повысили ряд штрафов: кого и как накажут

В Украине с 1 января 2019 года значительно повысили штрафы для работодателей. К примеру, если в 2018-м за неоформленного сотрудника платили 111 тыс. 690 грн, в этом году размер санкций увеличится до 125 тыс. 190 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, штрафы привязаны к размеру минималки. Соответственно, после их роста больше придется платить за нарушение Кодекса законов о труде.

Если не оплачивать дополнительную работу: вечером, на выходных, работодатель в 2018 году рискует заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн. За задержку заработной платы в 2018 году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в 2019-м – 12 тыс. 519 грн.

Штрафы в Украине Сегодня

Отметим, главная причина, по которой работодатели отказываются оформлять сотрудников, – попытка сэкономить на налогах. При "белой" зарплате в 15 тыс. грн необходимо заплатить 6,2 тыс. грн государству. Эти деньги идут на пенсии, ремонт дорог, зарплаты бюджетников, армию и т. д.

Как показывают данные ГФС, многие работодатели отказываются оформлять сотрудника и таким образом экономят на зарплатах. Причем это не всегда те предприятия, которые действительно не могут заплатить. Согласно информации Министерства соцполитики, 84 тысячи руководителей официально установили себе минимальную зарплату. А остальное, скорее всего, просто получают в конверте. При этом средняя зарплата в 75% предприятий – меньше 4 тысяч гривен.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла решение с 1 июля 2019 года еще на 9% повысить акциз на сигареты. Также до 2022 года продлили льготу на ввоз электрокаров— освободили от уплаты НДС и акцизов. Кроме того, поменяли правила для посылок.

Взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент €100. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года — для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока — €100.