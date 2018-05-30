В Украине решили судьбу тарифа на газ: чего ждать украинцам

В Украине истекает срок постановления о специальных обязательствах "Нафтогаза". До 1 июня компания обязана продавать газ населению по более низким ценам (на данный момент – 6,9 грн за куб). Кабинет министров по настоятельной рекомендации МВФ должен был пересчитать стоимость голубого топлива. Так, в презентации, которую чиновники разработали для международных кредиторов, речь шла о повышении цены с 1 июня до 10,99 грн а с первого октября – до 11,47 грн за кубометр. На заседании правительства приняли решение тариф не пересматривать, а вопрос отсрочить еще на два месяца.

OBOZREVATEL выяснил, почему правительство приняло решение отсрочить вопрос и как на это отреагировали в МВФ.

Решение примут, но позже

"Если принять решение по Антикоррупционному суду, то МВФ готов пойти на уступки по газовому вопросу. Рада могла рассмотреть вопрос суда на прошлой неделе, было много поправок, не успели. Поэтому вопрос тарифа решили перенести на два месяца, за это время парламент должен проголосовать за суд, тогда МВФ может смягчиться в газовом вопросе", - рассказал источник в правительстве. К слову, в Фонде категорически отказываются принимать решение Украины о продлении спецобязательств "Нафтогаза" на следующий отопительный сезон.

30 мая Кабинет министров уже третий раз отсрочил решение о пересмотре тарифа на газ. Стоимость голубого топлива должны были пересмотреть еще в октябре прошлого года. Следующий дедлайн – апрель этого года – отсрочили до июня. А в конце мая срок сдвинули с июня на август. Украинцам такое решение позволит сэкономить на горячей воде. Дело в том, что пересмотр тарифа на газ с 1 июня привел бы к тому, что поставщикам горячей воды пришлось бы повышать стоимость своих услуг. В среднем до 70% в составляющей тарифа на горячую воду – расходы на газ. Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, как из-за новой цены на газ могут подорожать коммунальные услуги.

С другой стороны, таким образом правительство дотянуло до последнего момента. Если в августе не принять решение, то у предприятий не будет времени к началу отопительного сезона пересчитать свои финансовые планы с учетом более высоких расходов на газ. Есть еще одно последствие: если в июне тариф на газ могли поднять на 58%, то в октябре, как рассказал источник OBOZREVATEL в правительстве, рост может составить уже 65%. Таким образом, если выполнить рекомендацию МВФ, с 1 октября газ в Украине будет стоить 11,47 грн за куб. Отопление и горячая вода могут подорожать в среднем на 45%.

Правда, собеседники в правительстве утверждают, что никто точно не знает, каким будет окончательное решение. Вполне возможно, что МВФ рассмотрит и другие варианты. Ранее они отказались от предложения оставить на социальную норму газа старый тариф. В Кабинете министров уверены, что такой шаг оправдан. Мол, львиная часть газа – внутренняя добыча. Такое топливо можно продавать по более низким ценам. Правда, два тарифа, по мнению экспертов Фонда, нарушают принципы свободного рынка газа.

Почему вопрос затягивают и что ждет Украину без МВФ

Повышение тарифа на газ – в первую очередь политическое решение. Если правительство пойдет на этот шаг, с одной стороны в Украине увеличится число субсидиантов, а с другой – и количество недовольных политикой Кабмина. Чиновники просчитали эффект от повышения тарифа до 11,47 грн/куб. Согласно расчетам, которые попали в OBOZREVATEL, потребление газа сократится на 8,7 млрд кубометров (высокая цена заставит экономить), а расходы на субсидии вырастут более чем на 20 млрд грн. Правда, налоги и дивиденды "Нафтогаза" дополнительные расходы, согласно расчетам, покроют. Стоит также отметить, что в мае Кабинет министров значительно ужесточил программу коммунальных скидок. Нормативы потребления сократили, также ввели требования по максимальной площади недвижимости и возрасту автомобиля.

Новости В Украине решили вопрос повышения тарифов на газ

В этом году объем золото-валютных резервов позволяет выплачивать кредиты и удерживать курс доллара на стабильном уровне. Если Украина прекратит в этом году сотрудничество с Фондом из-за отказа повышать тариф, скорее всего курс национальной валюты окажется под ударом. Так, резервы пополняются кредитами МВФ и направляются на погашение долгов и удержание гривни. Если новый кредит не пополнит запасы, львиную часть денег придется потратить на кредиты, в то время как на поддержание валюты достаточного количества средств не останется. К слову, по оценкам шведского экономиста Андерса Аслунда, без кредита от МВФ курс национальной валюты в Украине может опуститься до 30 грн/$.

Окончательное решение о том, сколько будет стоить газ в Украине в следующем отопительном сезоне, правительство должно принять в конце лета. И президент Петр Порошенко, и премьер Владимир Гройсман настаивают: продолжать сотрудничество с МВФ необходимо, поэтому и от вопроса повышения тарифа уйти не удастся.