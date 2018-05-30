УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

В Украине решили вопрос повышения тарифов на газ

15.3тЧитать новость на украинском

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В частности, правительство на заседании в среду, 30 мая, решило продлить действие постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 августа 2018 года.

Таким образом, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

Новости
Гройсман рассказал о судьбе цен на газ для украинцев

В частности, цена газа для поставок останется на уровне 4 942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 гривен.

Повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета является одним из основных требований Международного валютного фонда.

При этом в Кабмине отмечают, что переговоры с МВФ по этому вопросу до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на Обозревателе.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
21
Смешно
3
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги