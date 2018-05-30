В Украине решили вопрос повышения тарифов на газ

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В частности, правительство на заседании в среду, 30 мая, решило продлить действие постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 августа 2018 года.

Таким образом, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

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В частности, цена газа для поставок останется на уровне 4 942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 гривен.

Повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета является одним из основных требований Международного валютного фонда.

При этом в Кабмине отмечают, что переговоры с МВФ по этому вопросу до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.

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